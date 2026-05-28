DSI houdt in stadhuis Den Haag man aan (28) die aangaf bom bij zich te hebben

Donderdagmiddag is bij het stadhuis aan het Spui in Den Haag een 28-jarige Hagenaar aangehouden nadat hij meldde dat hij een bom bij zich zou hebben. Dit meldt de politie zojuist.

Stadhuis ontruimd

De man is bij de politie bekend als iemand met onbegrepen gedrag. Omstreeks 11.20 uur meldde de beveiliging van het stadhuis dat er zich bij hen iemand had gemeld en had gezegd dat hij een bom bij zich zou hebben. Direct werd 112 gebeld waarna het stadhuis ontruimd werd en de directe omgeving afgezet.

DSI

Vele disciplines kwamen ter plaatse. De verdachte werd door agenten herkend als zijnde iemand die vaker onbegrepen gedrag vertoond. De verdachte is door de Dienst Speciale Interventies (DSI) aangehouden.

Rugtas doorzocht

'De Teamleider Explosieven Verkenning onderzocht de rugzak van de man, daarin werden geen bijzonderheden aangetroffen. Daarop is omstreeks 12.30 uur is het stadhuis en de omgeving weer vrijgegeven', aldus de politie.