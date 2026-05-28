Politie en NCSC halen groot botnetwerk offline

Dankzij een succesvolle samenwerking tussen de politie en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is een groot botnet offline gehaald. Hierbij zijn er 200 servers geïdentificeerd waar actie op is ondernomen. De servers stuurden miljoenen geïnfecteerde apparaten zoals computers, tablets en smartphones aan om cyberaanvallen uit te voeren.

NCSC de politie geïnformeerd. Gezamenlijk hebben zij de melding opgepakt en onderzoek gedaan. Het onderzoek toonde aan dat het botnetwerk uit tenminste 17 miljoen besmette apparaten bestond en dat de 200 servers die gebruikt werden om de infrastructuur te hosten, zich in Nederland bevonden. Team cybercrime van de politie eenheid Den Haag heeft daarop meerdere servers van het botnet voor onderzoek in beslag genomen bij een hostingsprovider. Het botnet is door de provider offline gehaald omdat deze gebruikt werd voor criminele doeleinden.

Wat is een botnetwerk?

Een botnetwerk is een netwerk van computers, routers en slimme apparaten, zoals beveiligingscamera’s, dat besmet is met schadelijke software. Deze apparaten worden vervolgens misbruikt voor illegale activiteiten. Criminelen kunnen de apparaten op afstand aansturen, vaak zonder dat de eigenaar daar iets van merkt. Botnetwerken worden onder meer gebruikt voor cyberaanvallen, het versturen van spam en phishingmails, online fraude en het verstoren van websites door grote hoeveelheden internetverkeer tegelijk te versturen.