Politie houdt verdachte (35) computervredebreuk bij Ajax aan

De recherche heeft in de ochtend van dinsdag 26 mei een 35-jarige man uit de gemeente Buren aangehouden voor computervredebreuk bij de Amsterdamse voetbalclub Ajax. 'De man wordt verdacht van meerdere keren opzettelijk wederrechtelijk binnendringen in de computersystemen van Ajax', zo meldt de politie vandaag.

Verdachte (35) komt uit Buren

Begin 2026 werd Ajax geconfronteerd met de computervredebreuk nadat de verdachte zichzelf toegang had verleend in de computersystemen van de voetbalclub. 'Nadat de politie in kennis werd gesteld, is de recherche een onderzoek gestart waarbij de verdachte uit de Gelderse gemeente Buren in beeld kwam', aldus de politie.

Woning doorzocht

Na de aanhouding heeft de politie de woning van de 35-jarige man doorzocht. Daarbij zijn diverse gegevensdragers in beslag genomen voor verder onderzoek.

Doe aangifte als je slachtoffer bent van cybercrime!

Met de bekendmaking van de aanhouding, wil de politie het belang van aangifte benadrukken. De data van aangiftes geeft de politie nieuwe inzichten en genereert bewijslast om cybercriminelen op te sporen.