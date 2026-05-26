Offerfeest 2026: scherp toezicht door NVWA en politie

Dit jaar houdt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) opnieuw scherp toezicht op het slachten tijdens het islamitische Offerfeest (Eid al-Adha). In ieder slachthuis zijn NVWA-dierenartsen aanwezig die toezien op het slachtproces en ingrijpen als regels niet worden nageleefd. Buiten de slachthuizen voeren de NVWA en de politie extra controles uit om erop toe te zien dat iedereen zich ook buiten het slachthuis houdt aan de regels voor dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid.

Erkende slachthuizen

Het Offerfeest vindt dit jaar plaats van woensdag 27 mei tot en met vrijdag 29 mei. In totaal meldden 30 slachthuizen zich aan om tijdens het Offerfeest dieren te slachten. Het gaat hierbij om zowel bedwelmd als onbedwelmd slachten van voornamelijk schapen, maar ook geiten en runderen.

Bedwelmd slachten neemt toe

Steeds vaker worden dieren tijdens het Offerfeest voorafgaand aan het doden bedwelmd. In 2025 werd 68% van de dieren bedwelmd geslacht. In 2024 was dit 64% en in 2023 54%.

Onbedwelmd slachten is in Nederland uitsluitend toegestaan in het kader van religieuze voorschriften van de islam en het jodendom. Dit mag alleen plaatsvinden in erkende slachthuizen onder strikte voorwaarden. In ieder slachthuis zijn dierenartsen van de NVWA aanwezig die toezien op het dodingsproces en ingrijpen als regels niet worden nageleefd.

Strenge aanpak van illegale slacht

De NVWA en de politie zijn in deze periode extra alert op illegale slacht buiten erkende slachthuizen. Tegen overtreders wordt hard opgetreden: de boete voor illegaal onbedwelmd slachten kan oplopen tot €103.000. Daarnaast riskeren overtreders een gevangenisstraf tot maximaal zes jaar. Ziet u iets verdachts, zoals een schaap op een ongebruikelijke plek of mogelijk gestolen weidedieren? Meld dit dan, indien gewenst anoniem, bij de NVWA via 0900-0388 of via de meldpagina.