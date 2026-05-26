Schoolbus en trein botsen in België; meerdere dodelijke slachtoffers

In het Belgische Oost-Vlaamse Buggenhout heeft dinsdagmorgen een aanrijding plaatsgevonden tussen een trein en een minibus die dienstdeed als schoolbus. Volgens Het Laatste Nieuws zijn hierbij meerdere personen om het leven gekomen.

De bus kwam vanuit de Kerkhofstraat en reed hierna de spoorwegovergang op. Volgens de burgemeester waren de slagbomen naar beneden en de rode lichten aan. Om nog onduidelijke reden is de bus toch de overweg opgereden.

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en verleende hulp aan de slachtoffers, waaronder verschillende MUG teams (red. noodartsen) In de trein raakte niemand gewond. Onderzoek moet uitwijzen wat de toedracht is van het ongeval.

Volgens de Belgische minister van Verkeer zijn bij het ongeval de buschauffeur, een begeleidster en twee minderjarigen om het leven gekomen.