Nederlands marineschip maakt zich op voor inzet in Midden-Oosten

Zondag vertrekt het Nederlandse marineschip Zr.Ms. De Ruyter met een circa 200-koppige bemanning naar de Indo-Pacific. 'Het luchtverdedigings- en commandofregat is uitgerust met een NH90-maritieme helikopter. Om vrije doorvaart te bevorderen en de strategische vaarroutes veilig te houden, wil Nederland diplomatieke, veiligheids- en economische banden met landen in de Indo-Pacific aanhalen. Het marineschip levert hier een belangrijke bijdrage aan', zo meldt het ministerie van Defensie vrijdag.

Belangrijkste handelsroutes

De belangrijkste handelsroutes over zee lopen door deze regio. Die vindt het kabinet dan ook van grote betekenis voor de veiligheid en economie van Nederland. Defensie richt zich daarom op terugkerende maritieme aanwezigheid in de Indo-Pacific. Twee jaar geleden opereerde Zr.Ms. Tromp hier.

Internationale operaties en oefeningen

Het fregat neemt 5 maanden lang deel aan internationale operaties en oefeningen met bondgenoten en partners. Hiermee versterkt Nederland de onderlinge militaire samenwerking op zee. Tijdens havenbezoeken aan landen in de regio onderstreept Nederland de diplomatieke belangen. Het fregat vergroot tijdens de reis bovendien de gereedheid en wereldwijde inzetbaarheid van de Koninklijke Marine.

Inzet Rode Zee

Onderweg naar de Indo-Pacific vaart Zr.Ms. De Ruyter door de Rode Zee. Daar levert het schip een bijdrage aan EU-operatie European Union Naval Force (Eunavfor) Aspides, bedoeld om de internationale scheepvaart te beschermen. 'De veiligheidssituatie in het Midden-Oosten wordt tijdens de reis nauwlettend in de gaten gehouden. Waar nodig speelt Nederland eventueel in op de ontwikkelingen in het gebied', aldus het ministerie.

Handhaven maritieme VN Veiligheidsraad-sancties tegen Noord-Korea

Vanaf de Rode Zee vaart Zr.Ms. De Ruyter via de Indische Oceaan naar Zuidoost-Azië. Los van deelname aan oefeningen en havenbezoeken, levert het fregat een bijdrage aan het handhaven van de maritieme VN Veiligheidsraad-sancties tegen Noord-Korea. Na deelname aan de grote marine-oefeningen Rim of the Pacific en Pacific Dragon rond Hawaii, vaart het schip via het Caribisch Gebied terug naar Nederland.

Vervanging van kanon

Zr.Ms. De Ruyter is volledig uitgerust en getraind om als fregat te kunnen worden ingezet. Het marineschip is gespecialiseerd in het uitvoeren van luchtverdediging. Zr.Ms. De Ruyter beschikt nog over het Oto Breda 127 mm boordkanon. Dit is een kanon dat op termijn wordt vervangen door een nieuw kanon, waar eerder over bericht is.

'Voldoende alternatieve middelen ter zelfverdediging'

Het kanon aan boord van Zr.Ms. De Ruyter werkt op dit moment in afwachting van die update niet. Het schip beschikt echter over voldoende alternatieve middelen ter zelfverdediging. Daarnaast is het kanon niet nodig voor de uitvoering van de Indo-Pacificreis.