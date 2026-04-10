Premier Jetten brengt een bezoek Trump in de Verenigde Staten

Minister-president Jetten brengt maandag 13 april 2026 een bezoek aan Washington D.C. in de Verenigde Staten. 'Het bezoek staat in het teken van de goede trans-Atlantische betrekkingen en onderstreept de sterke bilaterale relatie en historische banden tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten', zo meldt het ministerie van Algemene Zaken vrijdag.

Werklunch

Maandagochtend start met een gesprek met Mike Pompeo, voormalig minister van Buitenlandse Zaken. Tijdens een werklunch spreekt de minister-president met economisch adviseurs van het Witte Huis, gevolgd door een ontmoeting in Capitol Hill met senatoren die deel uitmaken van de tweepartijenwerkgroep (bipartisan) voor Transatlantische betrekkingen.

Diner bij Trump in Witte Huis

Aan het einde van de middag sluit minister-president Jetten, evenals minister Berendsen van Buitenlandse Zaken en minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, in de American Chamber of Commerce aan bij een netwerkreceptie in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning. Aansluitend aan de receptie zijn het Koninklijk Paar en de minister-president, op uitnodiging van president Trump, aanwezig bij een diner in het Witte Huis.

Bilderbergconferentie

Voorafgaand aan het bezoek van maandag 13 april, neemt minister-president Jetten van 9 t/m 12 april deel aan de Bilderbergconferentie.