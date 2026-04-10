Motorrijder (42) overleden bij ongeval in Maastricht

Bij een verkeersongeval op de Galjoenweg in Maastricht is donderdagmiddag een motorrijder om het leven gekomen. Dit meldt de politie.

Ten val gekomen

'Het gaat om een 42-jarige man uit Brunssum. Door een nog onbekende oorzaak is de bestuurder van de motor rond 15:50 uur ten val gekomen. In eerste instantie is het slachtoffer nog gereanimeerd, maar uiteindelijk is de man ter plekke aan zijn verwondingen overleden', aldus de politie.

Onderzoek

Specialisten van Forensische Opsporing Verkeer en Opsporingsteam Verkeer (OTV) zijn een onderzoek gestart om de toedracht van het ongeval te achterhalen.