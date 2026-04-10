3,1 procent meer oppervlakte biologische landbouw

In 2025 is de biologisch gecertificeerde landbouwgrond met 3,1 procent toegenomen tot 86,9 duizend hectare. Het aantal biologische land- en tuinbouwbedrijven is vrijwel hetzelfde als een jaar eerder (-12 bedrijven). Biologische landbouwbedrijven zijn gemiddeld 45,3 hectare groot, 1,6 hectare meer dan in 2024. Dit blijkt uit definitieve cijfers van de Landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2025 was 4,8 procent van de totale landbouwgrond biologisch, bijna evenveel als een jaar eerder. In 2030 moet minstens 15 procent van de landbouwgrond biologisch zijn, volgens het ‘Actieplan – Groei van biologische productie en consumptie’ van het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).

Omschakelen naar biologisch

Voordat boeren hun producten als biologisch mogen verkopen, moeten zij een certificaat krijgen. Hiervoor moeten boeren een periode ‘in omschakeling’. Deze omschakelperiode duurt gemiddeld twee jaar. Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om land in delen om te schakelen.

Iets meer toe- dan afname biologische landbouwgrond

Sinds 2015 neemt de biologisch gecertificeerde landbouwgrond elk jaar toe. In 2025 is er 7,8 duizend hectare biologische landbouwgrond bijgekomen ten opzichte van 2024, terwijl er 5,3 duizend hectare vanaf ging. Daarmee kwam er ruim 2,5 duizend hectare biologische landbouwgrond bij.

Van alle biologisch gecertificeerde stukken grond (84,3 duizend hectare in 2024) was 93,8 procent ook in 2025 biologisch gecertificeerd. Tussen 2018 en 2025 was gemiddeld 94,1 procent van de biologische landbouwpercelen ook een jaar eerder biologisch.

In Nederland zijn ruim 1,9 duizend gecertificeerde biologische land- en tuinbouwbedrijven.