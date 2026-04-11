RDW staat 'zelfrijdende' Tesla toe op Nederlandse wegen

De RDW heeft een typegoedkeuring afgegeven voor het rijhulpsysteem van Tesla, FSD Supervised (Full Self Driving Supervised). 'Dit rijhulpsysteem is meer dan anderhalf jaar uitvoerig onderzocht en getest op onze testbaan en op de openbare weg. Veiligheid staat voor de RDW voorop. Het goed gebruiken van dit rijhulpsysteem levert een positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid', zo meldt de RDW.

Niet zelfrijdend maar een rijhulpsysteem

'Een voertuig met FSD Supervised is niet zelfrijdend. Het is een rijhulpsysteem en de bestuurder blijft verantwoordelijk en moet altijd controle houden. Door de typegoedkeuring kan het rijhulpsysteem nu gebruikt worden in Nederland, met mogelijk later uitbreiding voor alle lidstaten van de Europese Unie', aldus de RDW.

Ondersteund

Een rijhulpsysteem helpt/ondersteunt de bestuurder in zijn rijtaken. FSD Supervised is een geavanceerd rijhulpsysteem. Dat betekent dat voertuigen die gebruik maken van FSD Supervised veel rijtaken kunnen overnemen maar NIET autonoom of zelfrijdend zijn. 'De bestuurder wordt ondersteund en blijft verantwoordelijk. Dat betekent dat hij altijd deel moet nemen aan het verkeer', benadrukt de RDM.

Ogen bestuurder gemonitord

Wanneer FSD Supervised is ingeschakeld monitoren diverse sensoren of de bestuurder de ogen op de weg heeft en de handen beschikbaar zijn om het stuur over te nemen. De handen hoeven dus niet aan het stuur maar moeten direct het stuur kunnen overnemen indien nodig. Wanneer het systeem detecteert dat de bestuurder onvoldoende alert is, gaan er diverse signalen af waardoor de bestuurder verplicht moet aantonen aan het systeem dat hij wel alert is.

Krant lezen achter stuur niet mogelijk

Het is dus niet toegestaan of mogelijk om bijvoorbeeld de krant te lezen achter het stuur. Wanneer de bestuurder consequent onvoldoende alert is, zal het systeem de bestuurder hierop wijzen door signalen en in het uiterste geval ervoor zorgen dat het systeem tijdelijk niet meer in te schakelen is.

Bijdrage aan veiligheid

Veiligheid staat voor de RDW voorop. Dit rijhulpsysteem van Tesla ondersteunt de bestuurder meer dan andere systemen omdat het meerdere rijtaken overneemt wanneer het is ingeschakeld, Het goed gebruiken van rijhulpsystemen levert een positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid omdat de bestuurder wordt ondersteund in zijn rijtaken, het is een aanvulling op de bestuurder. Door de continue strikte monitoring van de bestuurder in het voertuig is het systeem veiliger dan andere rijhulpsystemen. 'We hebben dit systeem grondig onderzocht en gecontroleerd, meer dan anderhalf jaar. Jaarlijks geven wij ongeveer 50.000 typegoedkeuringen af voor hele voertuigen of voertuigonderdelen. Rijhulpsystemen zijn ook voertuigonderdelen die wij beoordelen', aldus de RWD

Verschillen toelaten voertuigen tussen Europese Unie en Verenigde Staten

Het proces van toelating van voertuigen tot de weg is in Europa anders geregeld dan in de Verenigde Staten (VS). In de EU worden voertuigen alleen toegelaten met een Europese typegoedkeuring die vooraf afgegeven is door de Europese voertuigautoriteiten, waar de RDW er één van is. In de VS vindt de toelating plaats door zelfcertificering en controleert de toezichthouder in de gebruiksfase achteraf. Daarbij stelt Europa andere en strengere eisen aan de veiligheid en het milieu bij de toelating van voertuigen. Nog een verschil is dat voertuigen in Europa andere softwareversies gebruiken dan voertuigen in de VS. De softwareversies en functionaliteiten van Amerikaanse en Europese auto's zijn dus niet 1 op 1 met elkaar te vergelijken. Dat betekent dat de FSD Supervised-versie in de VS NIET te vergelijken is met de FSD Supervised versie in de EU.

Rijhulpsystemen in diverse voertuigen van verschillende merken

In veel voertuigen zijn al geavanceerde rijhulpsystemen aanwezig. Het geven van een typegoedkeuring van een geavanceerd rijhulpsysteem is dus niet nieuw. Sommige typegoedkeuringen zijn geldig binnen de gehele Europese Unie en andere alleen in bepaalde lidstaten. Zo heeft BMW een goedkeuring om op de snelweg de handen van het stuur te houden in combinatie met een geautomatiseerde rijstrookwisseling. Ford heeft via artikel 39 een goedkeuring om de handen van het stuur te houden op de snelweg (Ford Blue Cruise). En nu heeft Tesla een goedkeuring voor hun rijhulpsysteem waarmee het voertuig de bestuurder ondersteunt in zijn rijtaken, onder supervisie van de bestuurder.

Nu nog alleen Nederland, straks mogelijk toelating binnen hele Europese Unie

De typegoedkeuring voor het rijhulpsysteem van Tesla is voor nu alleen in Nederland geldig. Om het mogelijk te maken dit rijhulpsysteem binnen de gehele Europese Unie te gebruiken moeten er nog een aantal stappen worden doorlopen.