Bijna kwart meer auto’s met elektromotor

Begin 2026 waren ruim 2 miljoen auto’s volledig elektrisch, hybride of plug-inhybride. Dat is bijna een kwart meer dan een jaar eerder. Hiermee rijdt ruim 1 op de 5 personenauto’s geheel of gedeeltelijk elektrisch. Vooral het aantal plug-inhybrides is het laatste jaar toegenomen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Begin 2026 zijn er 9,4 miljoen personenauto’s, bijna 2 procent meer dan een jaar eerder. Deze groei is volledig toe te schrijven aan de totale groep personenauto’s met een elektromotor. Dit zijn volledig elektrische auto’s (FEV), hybrides (HEV) of plug-inhybrides (PHEV). Hybride auto’s hebben naast een verbrandingsmotor een elektromotor maar geen stekker om een batterij op te laden. Plug-inhybrides hebben een verbrandingsmotor, een elektromotor maar ook een stekker. Het aantal plug-inhybride auto’s is het meest gegroeid (+40 procent). Het aantal auto’s dat op benzine of diesel rijdt daalt.

Van alle auto’s met een elektromotor komen hybride auto’s het meest voor, met 800 duizend auto’s. Begin 2026 was het aantal hybride voertuigen ten opzichte van een jaar eerder met 19 procent gestegen. Vergeleken met 2019 is het aantal bijna verviervoudigd.

Het aantal personenauto’s dat volledig elektrisch (FEV) rijdt, is het afgelopen jaar toegenomen met 22 procent. Begin 2026 zijn er bijna 700 duizend FEV’s. Vergeleken met zeven jaar geleden is dit vervijftienvoudigd.