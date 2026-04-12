Politie toont foto man die buschauffeur RET twee keer mishandelde

Afgelopen vrijdag 10 april is een buschauffeur van de RET mishandeld in zijn bus in Rotterdam-Overschie. 'Diezelfde buschauffeur werd op zaterdag 7 maart ook mishandeld tijdens zijn dienst. De politie gaat er na onderzoek vanuit dat beide mishandelingen zijn gepleegd door dezelfde verdachte en is op zoek naar deze man', zo meldt de politie zondag.

Beelden door politie vrijgegeven

'Op beelden die zijn vrijgegeven, is de verdachte goed zichtbaar. De politie roept iedereen op die de man herkent, of meer informatie heeft, zich te melden', aldus de politie.

Mishandeling zaterdag 7 maart

Op zaterdag 7 maart stapt de verdachte rond 16:00 uur in bij halte Abtsweg in de wijk Overschie. Zijn pas om in te checken werkt niet, waarop de buschauffeur er iets van zegt en de man verzoekt om uit te stappen. De verdachte heeft hier geen boodschap aan. Hij wordt agressief en begint te schelden. Uiteindelijk krijgt de buschauffeur een klap, vlak voordat de verdachte uitstapt bij halte Kleinpolderplein. De buschauffeur is ontzettend geschrokken van de klap en heeft erg veel pijn aan zijn linkeroog. Ook ziet hij even wazig.

Mishandeling vrijdag 10 april

Op vrijdag 10 april is dezelfde buschauffeur opnieuw slachtoffer van deze verdachte. Het incident vindt rond 15:00 uur plaats in een rijdende bus. Bij de halte Kleinpolderplein stapt de man de bus in. De buschauffeur herkent verdachte van de eerdere mishandeling en wil dat doorgeven aan zijn collega’s bij de centrale. Hierop slaat de verdachte de buschauffeur meerdere keren. Na het incident stapt de verdachte uit bij de Abraham van Stolkweg en vlucht richting de Horvathbrug.

Getuigen gezocht

In de bus waren op beide momenten meerdere passagiers aanwezig. Was u getuige van een van deze mishandelingen en heeft u informatie of herkent u deze man? Neem dan contact met ons op, dit kan ook anoniem.

Signalement verdachte

De verdachte is tussen de 30 en 40 jaar en 1.75 a 1.85 meter lang en heeft een lichtgetinte huidskleur. Hij heeft verder kort zwart haar, een stoppelbaard en een normaal postuur. De verdachte droeg verder een zwartkleurige jas. Mensen die informatie met de politie willen edelen kunnen dit doen via 0900-8844.