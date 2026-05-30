Verdachte aangehouden na diefstal uit auto

De politie heeft in de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 mei een verdachte aangehouden voor diefstal uit een auto aan de Koestraat in Tilburg.

Rond 00.45 uur zag een bewoner een man iets uit zijn geparkeerde auto pakken. Toen de verdachte werd ontdekt, ging hij er direct vandoor. Het slachtoffer waarschuwde de politie en gaf een signalement van de verdachte door.

Agenten deden een zoekslag in de omgeving en tijdens deze zoekslag troffen zij een man aan op de Besterdring die voldeed aan het opgegeven signalement. De verdachte werd daarop aangehouden.

Het gaat om een 19-jarige man uit Musselkanaal. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex en wordt verhoord. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.