Nieuwe verdachte aangehouden voor betrokkenheid dode man in Herpen

In de vroege ochtend van zaterdag 30 mei hield de politie een 35-jarige man uit Oss aan. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van het 47-jarige slachtoffer uit Berghem. De eerder aangehouden verdachte wordt in vrijheid gesteld en heeft niets met de dood van het slachtoffer te maken.

Overleden man aangetroffen in buitengebied

In het buitengebied tussen Berghem en Herpen troffen passanten vrijdagmiddag 29 mei rond half één een overleden man aan. Op basis van de aangetroffen situatie gaan we ervan uit dat hij zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven kwam. In de loop van de middag hielden we in Berghem een 33-jarige man uit die plaats aan. Uit onderzoek blijkt echter dat de man niets met de dood van het slachtoffer te maken heeft. We krijgen signalen dat er een foto van deze man rondgaat en roepen met klem op om die niet te verspreiden.

Wat het slachtoffer precies is overkomen en onder welke omstandigheden dat gebeurde, wordt onderzocht. De 35-jarige verdachte zit vast en zal later worden verhoord.