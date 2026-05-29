Kind (5) overleden na val in water

Op donderdagavond 28 mei raakte in Lisse een kind te water. Het 5-jarig jongetje overleed later in het ziekenhuis.

Op donderdagavond om 19.15 uur kwam bij de politie de melding binnen dat een kind werd gereanimeerd op de Noorderkroon in Lisse.

Toen agenten ter plaatse kwamen, bleek het te gaan om een 5-jarig jongetje dat te water was geraakt. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij helaas kwam te overlijden.

Onderzoek

Bij het overlijden van een minderjarige wordt altijd onderzoek gedaan. Zo ook in dit geval. Uit dit onderzoek is gebleken dat het een noodlottig ongeval betreft. Een misdrijf is uitgesloten.