Vier NASA-astronauten weer veilig op aarde na geslaagde maanreis

Het Orion-ruimtevaartuig van NASA met de bemanningsleden van Artemis II, NASA-astronauten Reid Wiseman (commandant), Victor Glover (piloot), Christina Koch (missiespecialist) en CSA-astronaut Jeremy Hansen (missiespecialist) is in de nacht van vrijdag op zaterdag 11 april 2026 om 02.07 uur Nederlandse tijd veilig in de Stille Oceaan voor de kust van Californië geland afgeremd door drie grote parachutes. Dit meldt NASA zaterdag.

Tien dagen durende reis en afstandsrecord in de ruimte voor de mens

'De Artemis II-missie van NASA bracht Wiseman, Glover, Koch en Hansen op een tien dagen durende reis rond de maan veilig terug naar de aarde. De eerste astronauten die in meer dan een halve eeuw naar de maan zijn gereisd, zijn terug op aarde na een recordbrekende missie aan boord van NASA's Artemis II-testvlucht waar zij als eerste mens het verste punt van de aarde bereikte met een afstand van

406.771 km', aldus NASA.

'Welkom thuis'

“Reid, Victor, Christina en Jeremy, welkom thuis en gefeliciteerd met een werkelijk historische prestatie. NASA is president Donald Trump en partners in het Congres dankbaar voor het mandaat en de middelen die deze missie en de toekomst van Artemis mogelijk hebben gemaakt”, aldus NASA-directeur Jared Isaacman. “Artemis II heeft blijk gegeven van buitengewone vaardigheid, moed en toewijding, waarmee de bemanning Orion, het SLS (Space Launch System) en de menselijke ruimteverkenning verder heeft gebracht dan ooit tevoren".

'Aanzienlijke risico's genomen'

"Als de eerste astronauten die met deze raket en dit ruimtevaartuig vlogen, heeft de bemanning aanzienlijke risico's genomen in dienst van de opgedane kennis en de toekomst die we vastbesloten zijn te bouwen. NASA erkent ook de bijdragen van alle NASA-medewerkers, samen met onze internationale partners, wier expertise en inzet essentieel waren voor het succes van deze missie. Nu Artemis II is voltooid, richten we ons vol vertrouwen op de assemblage van Artemis III en de voorbereiding op de terugkeer naar het maanoppervlak, de bouw van de basis en de missie om de maan nooit meer los te laten”, aldus Isaacman

Landing in Stille Oceaan

Na de landing in de Stille Oceaan werden de astronauten opgewacht door een gecombineerd team van NASA en het Amerikaanse leger. Zij hielpen hen uit het ruimtevaartuig in het open water en brachten hen per helikopter naar de USS John P. Murtha voor een eerste medische controle. De bemanningsleden zullen naar verwachting op zaterdag 11 april terugkeren naar NASA's Johnson Space Center in Houston.

Reis van ruim 1 miljoen kilometer

Tijdens hun missie legden Wiseman, Glover, Koch en Hansen in totaal 1.117.658 kilometer af. Hun passage langs de maan bracht hen verder dan welke mens dan ook ooit heeft gereisd, waarmee ze het vorige afstandsrecord, gevestigd door de Apollo 13-astronauten in 1970, overtroffen.

Lancering op 1 april 2026

De eerste Artemis-bemanning werd op 1 april om 18:35 uur gelanceerd met een SLS-raket van NASA vanaf lanceerplatform 39B van het Kennedy Space Center in Florida. Met een stuwkracht van 8,8 miljoen pond bracht de Amerikaanse raket de bemanning in het Orion-ruimtevaartuig de ruimte in en plaatste het met uiterste precisie in een baan om de aarde na een vlekkeloos aftellen onder leiding van het lanceercontroleteam van NASA.