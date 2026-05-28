Aantal gevallen zakkenrollen afgenomen met 2,8%

In de eerste vier maanden van 2026 zijn in Nederland in totaal 2.235 gevallen van zakkenrollen geregistreerd. Dat zijn er 66 minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen 2.301 incidenten werden gemeld. Dit is een daling van 2,8%. Deze cijfers komen uit een analyse van Overstappen.nl op basis van politiecijfers uit alle Nederlandse gemeenten. Ondanks de lichte landelijke daling zijn de verschillen tussen gemeenten groot, met Amsterdam als duidelijke koploper.

Amsterdam domineert, maar Meierijstad stijgt het hardst

Amsterdam heeft met afstand de meeste geregistreerde gevallen van zakkenrollen. In de eerste vier maanden van 2026 werden daar 867 incidenten geregistreerd. De grootste absolute stijging vond plaats in de gemeente Meierijstad, waar onder andere Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode onder vallen. Daar steeg het aantal geregistreerde incidenten van 0 naar 35.

Top vijf gemeenten met de meeste zakkenroldiefstallen

In de eerste vier maanden van 2026 waren dit de vijf gemeenten met de meeste geregistreerde gevallen van zakkenrollen:

Amsterdam: 867 Utrecht: 193 Rotterdam: 152 Eindhoven: 141 Den Haag: 118

Amsterdam alleen al was goed voor bijna 39% van alle geregistreerde zakkenroldiefstallen in Nederland in de eerste vier maanden van 2026. Samen waren de vijf grootste gemeenten verantwoordelijk voor ruim twee derde van alle meldingen. Dit patroon laat zien dat zakkenrollen het meest voorkomt in stedelijke en toeristische gebieden.

Opvallende stijgingen in Almere, Maastricht en Amstelveen

Naast Meierijstad lieten ook andere gemeenten duidelijke stijgingen zien. In Almere steeg het aantal geregistreerde incidenten met 10 gevallen, waarmee die gemeente op plek 10 staat qua aantal incidenten. Ook in Maastricht (+8), Apeldoorn (+6) en Amstelveen (+5) liep het aantal zakkenroldiefstallen op.

Verzekeringsexpert Jeremy Broekman van Overstappen.nl licht toe: “De Randstad blijft het voornaamste werkveld voor zakkenrollers, maar uitschieters in gemeenten als Meierijstad bewijzen dat het probleem zich niet beperkt tot de grote steden. Ook bij lokale evenementen, festivals en andere drukke plekken lopen bezoekers risico. Ga er dus nooit vanuit dat je buiten de stad geen risico loopt.”

Utrecht grootste daler

Tegenover de stijgingen staat een aantal gemeenten met een duidelijke afname van het aantal zakkenroldiefstallen. Utrecht liet de grootste absolute afname zien. Daar daalde het aantal geregistreerde zakkenroldiefstallen van 248 naar 193, wat een afname van 22% is.

Ook in andere gemeenten nam het aantal meldingen duidelijk af. In Groningen daalde het aantal incidenten met 15, net als in 's-Hertogenbosch. Verder waren dalingen zichtbaar in Breda (-14), Roermond (-10) en Rotterdam (-7).

Risico hangt samen met drukte en afleiding

Broekman: “Zakkenrollers slaan vooral toe op drukke locaties, zoals winkelgebieden, stations en evenementen. Het risico op zakkenrollen neemt toe als mensen minder alert zijn, bijvoorbeeld tijdens het bestellen van eten of drinken of bij het in- en uitstappen van openbaar vervoer. Door bewust om te gaan met persoonlijke eigendommen en alert te blijven in drukke omgevingen, zijn veel incidenten te voorkomen.”

Verzekering dekt zakkenrollen lang niet altijd

Wie slachtoffer wordt van zakkenrollen, kan terecht bij twee soorten verzekeringen: de inboedelverzekering met buitenshuisdekking of de reisverzekering. Welke polis uitkomst biedt, hangt af van de locatie van de diefstal en de afgesloten modules. Broekman legt uit: “Een standaard inboedelverzekering dekt uitsluitend bezittingen binnen de afgesloten woning. Wordt iemand op straat of in het openbaar vervoer bestolen, dan is een aanvullende buitenshuisdekking nodig. Gebeurt het tijdens een reis, dan komt de reisverzekering in beeld, mits bagage daarin is meeverzekerd. Dat geldt ook bij een verblijf in Nederland, zolang een overnachting is geboekt. Contant geld valt op beide polissen vrijwel altijd buiten de dekking.”