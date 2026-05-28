Na uitzonderlijke hete vrijdag volgen stevige regen- en onweersbuien

Het weerbeeld gaat de komende tijd veranderen. De hitte raken we kwijt en in het weekend is het minder warm. De overgang gaat gepaard met regionaal stevige regen- en onweersbuien. Dit meldt Weeronline

Het is uitzonderlijk warm deze dagen met eerder deze week nog de warmste 26 mei sinds het begin van de metingen. Ook regionaal is sprake van een hittegolf. Vrijdag belooft weer een uitzonderlijk hete dag te worden. De temperatuur loopt landinwaarts op naar 30 tot lokaal 33 graden. In de kustgebieden is het iets minder heet. In de loop van de dag kunnen in de warme en vochtige lucht enkele stevige regen- en onweersbuien ontstaan.

Zwaarste buien in het oosten en zuidoosten

Landinwaarts komen enkele buien voor en de meeste buien lijken in de loop van vrijdagmiddag en vrijdagavond in het oosten en zuidoosten van het land tot ontwikkeling te komen. Hierbij is er kans op onweer, zware windstoten, hagel en doordat de buien langzaam trekken, veel regen in korte tijd. Ook in de rest van het land zijn buien mogelijk, maar deze lijken op voorhand minder zwaar uit te pakken. Toch is ook bij deze buien onweer mogelijk en veel regen in korte tijd.

Minder warm in het weekend

In het weekend is de hitte verdreven en blijft het op veel plaatsen droog. In de ochtend komt het zuidoosten nog lokaal tot een regen- of onweersbui. De temperatuur stijgt naar 20 tot 23 graden in de kustgebieden en naar 25 tot lokaal 28 in het binnenland. Zondag schijnt de zon, maar regionaal is ook een bui mogelijk. Met 17 graden op de stranden en 20 tot 25 graden is het minder warm.