OM eist celstraf tegen leidinggevend oud-medewerker vanwege kinderporno

Het Openbaar Ministerie (OM) eist 30 maanden cel tegen een 52-jarige man uit Doetinchem. 'Hij wordt ervan verdacht een grote hoeveelheid kinderporno in zijn bezit te hebben gehad en te hebben verspreid. Ook had hij harddrugs voorhanden. De man was ten tijde van zijn aanhouding werkzaam bij het Openbaar Ministerie', zo meldt het OM.

Harddrugs op seksfeesten

In 2024 kreeg de politie een tip dat verdachte afspraken maakte om harddrugs te kopen, die hij aan anderen zou verstrekken op seksfeesten bij hem thuis. Verdachte werd gevolgd naar een van die afspraken en daarna aangehouden. Bij hem thuis werden inderdaad harddrugs aangetroffen.

Gegevensdragers met kinderporno

Bij zijn aanhouding werden ook gegevensdragers in beslag genomen. Daarop trof de politie een grote hoeveelheid gedownloade kinderporno aan. In totaal trof de politie 46.200 afbeeldingen en 472 video's aan die als strafbaar waren aan te merken. Verdachte heeft bij de politie steeds ontkend dat de gegevensdrager waarop de meeste afbeeldingen stonden van hem was, maar dat is volgens het Openbaar Ministerie niet vol te houden. De schijf is jarenlang steeds aan verdachtes computer gekoppeld geweest. 'Bestanden op andere schijven moeten ongemerkt zijn meegekomen met grote downloads van torrentsites', aldus verdachte.

Kinderporno gedeeld

Maar het is niet gebleven bij het voorhanden hebben van kinderporno. Verdachte heeft dat op verschillende momenten namelijk ook verspreid, door te delen met vrienden. Met een van hen had hij al zeker tien jaar contact, waarbij over en weer kinderporno is gedeeld. Schijnbaar tot genoegen van verdachte: "Blijf dit delen man, heerlijk spul". Verdachte verklaarde vrijdag op zitting dat hij door een zwarte periode ging en zich nu niet meer herkent in de gesprekken die hij destijds kennelijk heeft gevoerd.

Pleegkinderen weggehaald uit gezin

Nog verwerpelijker werd het toen duidelijk werd dat deze vriend pleegkinderen zou krijgen. "Is toch je droom," reageerde de verdachte. In plaats van de politie te waarschuwen, leek hij zijn vriend juist aan te moedigen om ontucht te plegen. Hij koos niet voor de veiligheid van de twee kinderen. Dat deed de politie wel: zodra deze gesprekken ruim een jaar later uit de in beslag genomen gegevensdragers kwamen, werd meteen ingegrepen. De pleegkinderen zijn weggehaald uit het gezin, en de vriend van de verdachte en diens partner zijn aangehouden en worden vervolgd voor het plegen van ontucht.

Geen verantwoordelijkheid

Verdachte heeft een vrijwel ontkennende proceshouding en de schuld juist bij anderen gelegd - er zijn daarom geen rapportages opgevraagd die iets kunnen zeggen over zijn psychische gesteldheid. De officier van justitie noemde het op de zitting bijzonder kwalijk dat verdachte totaal geen verantwoordelijkheid heeft genomen, of heeft erkend hoe ernstig de feiten zijn.

Leidinggevende bij het OM

Het is extra laakbaar dat verdachte de feiten pleegde terwijl hij ondertussen leidinggevende was bij het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland. Als medewerker van het OM had hij een voorbeeldfunctie en het is bijzonder pijnlijk dat juist een medewerker van het OM niet is opgekomen voor de veiligheid van kinderen in een kwetsbare positie. Door zijn handelen heeft verdachte ook het aanzien van en het vertrouwen in het Openbaar Ministerie beschadigd.

Uitspraak rechtbank

De officier van justitie eiste tegen verdachte 30 maanden cel. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.