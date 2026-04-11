Automobilist opgepakt na doldwaze rit en meerdere pogingen doodslag op agenten

Bij de oprit van de A58 bij Zegge is in de nacht van vrijdag op zaterdag 11 april 2026 een bestuurder aangehouden na een heftige achtervolging door meerdere politieagenten. 'De man probeerde daarvoor diverse agenten aan te rijden. Het is een wonder dat er niemand gewond raakte', zo meldt de politie zaterdag.

Stopteken

Rond 1.40 uur reden agenten over de Boulevard in de richting van de rotonde met de Beethovenlaan-Dunantstraat-Brugstraat-Boulevard. Vanuit tegenovergestelde richting zagen zij een auto met hoge snelheid rijden. De agenten besloten de politieauto te draaien, ze wilden de auto controleren. Via de portofoon werd melding gemaakt dat deze auto een stopteken moest krijgen. Toevallig stond er op de Boulevard een agent bij een andere melding. Hij gaf de auto een stopteken, welke hierop gas bijgaf. De politieman kon op het laatste moment opzij stappen, waarna de auto hem rakelings passeerde.

Verkeersgevaarlijk

Tijdens de achtervolging schond de automobilist de verkeersregels in ernstige mate, waardoor veel gevaar in het verkeer ontstond. Hij negeerde zeker nog twee keer een stopteken van de politie met een stoptransparant van een politieauto. Verder pleegde hij vele verkeersovertredingen en -misdrijven, zoals het rijden door een rood verkeerslicht (3x); tegen de rijrichting inrijden (2x); rijden over een fietspad, inhalen aan de linkerzijde van een vluchtheuvel en meerdere keren andere weggebruikers in gevaar brengen. Tijdens de rit in de bebouwde kom werd de maximum snelheid met 40 tot 45 kilometer per uur overschreden. Ook raakten twee auto's beschadigd toen hij de macht over het stuur verloor.

Pistolen getrokken

Diverse politie-eenheden probeerden de dwaze automobilist tot stoppen te dwingen. De man probeerde hierbij nog vier andere agenten aan te rijden. Zij konden dat alleen voorkomen door weg te springen of in een auto te stappen, welke daarna werd aangereden. Enkele agenten trokken hun pistool, maar schoten niet.

Droge sloot

Toen de automobilist de rotonde met de Rijksweg-Noord-Onze Lieve Vrouwenstraat bij Zegge naderde, was duidelijk dat de vluchtauto was beschadigd. Onder de voorzijde ontstond een vonkenregen. Toen de man de oprit van de A58 op wilde rijden, tikte een snelle politieauto van team verkeer de achterzijde aan om de auto te laten stoppen. Het voertuig draaide een kwartslag, reed rechtdoor over de groenstrook en belandde uiteindelijk in een droge sloot.

Politieonderzoek

Zelfs toen probeerde de man nog te vluchten, nadat hij uit het raam van het portier was gekropen. Hij luisterde niet naar bevelen van de agenten. Hierna werd hij met behulp van het stroomstootwapen onder controle gebracht en geboeid. De bestuurder bleek een 36-jarige man uit Fijnaart. Hij is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Het rijbewijs van de man was sinds 31 maart van dit jaar ingevorderd. Hij weigerde mee te werken aan adem- en speekseltesten.

Vijf keer poging doodslag

De politie neemt deze zaak hoog op. Vijf agenten hebben aangifte gedaan van poging doodslag. Verder wordt hij vervolgd voor de vele verkeersovertredingen en -misdrijven. Twee politieauto's raakten beschadigd.