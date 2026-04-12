Gemeente Westerwolde houdt bijeenkomst over de wolf in Sellingen

In de omgeving van Sellingen is de afgelopen tijd een wolf gezien. 'Dit roept bij veel mensen vragen op. Sommige inwoners maken zich zorgen. Zij willen weten of het veilig blijft om naar buiten te gaan, wat ze moeten doen als ze een wolf zien en welke maatregelen mogelijk zijn', zo meldt de gemeente Westerwolde.

Informatieve bijeenkomst

'De organisaties die verantwoordelijk zijn voor het wolvenbeleid organiseren daarom, samen met de gemeente Westerwolde, een informatieve bijeenkomst. Inwoners en ondernemers uit Sellingen en omgeving zijn van harte welkom', aldus de gemeente.

Uitleg door deskundigen

Tijdens de bijeenkomst geven deskundigen uitleg over het gedrag en het leefgebied van wolven. Zij vertellen ook welke invloed de aanwezigheid van een wolf kan hebben op mensen, dieren en de natuur. Daarnaast hoort u wat u kunt doen als u een wolf tegenkomt.

Meldt het als u een wolf hebt gezien

Ook wordt uitgelegd waarom het belangrijk is om waarnemingen te melden bij het officiële wolvenmeldpunt van BIJ12. Er is voldoende ruimte om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de aanwezige experts.

Bericht over wolf veel gedeeld

Inwoners delen regelmatig berichten over een wolf in Sellingen. Toch zijn bij het officiële Wolvenmeldpunt van BIJ12 tot nu toe maar weinig meldingen binnengekomen. Het is wel belangrijk om meldingen te doen bij de organisaties die hierover gaan. Alleen dan krijgen zij een goed beeld en kunnen ze maatregelen nemen.

Stuur foto’s en beeldmateriaal naar het meldpunt

Zie je een wolf? Meld het dan bij het officiële meldpunt. Stuur ook foto’s of video’s mee als je die hebt. Beelden zijn nodig om te zien wat de wolf doet en om te zien welke kant hij op gaat. Dat helpt bij het nemen van de juiste maatregelen.

Bijeenkomst

Datum: 14 april

Tijd: 16.00 – 18.00 uur

Inloop: vanaf 15.45 uur

Locatie: De Sprankel, Sellingen