'Geen nieuwe dolfijnen meer gefokt in Nederland'

Het kabinet wil dat er op termijn geen dolfijnen meer in Nederland worden gehouden. Staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) werkt daar maatregelen voor uit. 'Het kabinet wil zo tegemoetkomen aan de maatschappelijke wens om dolfijnen niet langer in dolfinaria te houden. Tegelijkertijd blijft er verantwoordelijkheid voor de 22 dolfijnen die nu in Nederland leven. Zij mogen in het Dolfinarium in Harderwijk blijven', zo meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur woensdag.

Geen nieuwe dolfijnen meer gefokt

Staatssecretaris Erkens: “Dolfijnen zijn intelligente, sociale en bijzondere dieren. Juist daarom moeten we eerlijk zijn over de vraag of we deze dieren kunnen bieden wat ze nodig hebben. Mijn conclusie is dat we daar in Nederland niet aan kunnen voldoen. Daarom wil ik dat er geen nieuwe dolfijnen meer worden gefokt.”

Goede zorg voor dolfijnen die blijven

Voor de dolfijnen die nu in Nederland leven is op dit moment geen geschikte alternatieve opvang beschikbaar, ook niet in het buitenland. Dolfijnen die in dolfinaria zijn geboren of opgegroeid, kunnen ook niet zomaar uitgezet worden in het wild. Daarom maakt de staatssecretaris afspraken met het Dolfinarium, om ervoor te zorgen dat de dieren zo lang ze leven goed verzorgd kunnen blijven worden.

Dierenwelzijn verbeteren

Ook de herziening van het vergunningenstelsel voor dierentuinen, die Erkens eerder deze week aankondigde, kan hierbij helpen. Door onnodige regels te schrappen, wordt het voor dierentuinen makkelijker om verblijven aan te passen en zo het dierenwelzijn te verbeteren.

Dolfinarium

Staatssecretaris Erkens: “Ik wil dit besluit zorgvuldig nemen. We hebben ook een verantwoordelijkheid voor de 22 dolfijnen die nu in Nederland leven. Ik wil niet dat deze laatste generatie doflijnen de dupe wordt van dit besluit. Daarom ga ik samen met het Dolfinarium, deskundigen en dierenwelzijnsorganisaties op zoek naar een goede toekomst voor deze dieren.”

Oog voor de toekomst van het Dolfinarium

Bij het beëindigen van het houden van dolfijnen is ook oog voor de toekomst van het Dolfinarium en de economische gevolgen van dit besluit. Het park biedt bezoekers plezier en heeft een educatieve functie. De staatssecretaris gaat daarom met het Dolfinarium in gesprek over hoe deze functies ook in de toekomst behouden kunnen blijven.

De komende maanden werkt het ministerie van LVVN de benodigde maatregelen verder uit. Daarbij worden wetenschappers en andere deskundigen betrokken.