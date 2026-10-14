Politiemedewerker ontslagen voor ongeoorloofd geweld tijdens aanhouding

De eenheidsleiding van politie Eenheid Noord-Nederland heeft een politiemedewerker onvoorwaardelijk strafontslag verleend vanwege ernstig plichtsverzuim. 'Het besluit volgde op een disciplinair onderzoek naar het handelen van de medewerker bij een aanhouding. Het ontslag is direct na de aanzegging ingegaan', zo meldt de politie woensdag.

Geweld aanhouding

Uit het disciplinaire onderzoek is gebleken dat de medewerker het tijdens de aanhouding gebruikte (ongeoorloofde) geweld niet heeft gemeld en daarover onjuist en/of onvolledig heeft verklaard. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft de eenheidsleiding besloten tot onvoorwaardelijk strafontslag.

Professioneel en betrouwbaar handelen

De politie verwacht van haar medewerkers dat zij professioneel en zorgvuldig handelen en verantwoordelijkheid nemen voor hun optreden. Het correct melden van geweldgebruik en het eerlijk verklaren over het eigen handelen zijn daarvoor essentieel.

Onvoorwaardelijk strafontslag

Integriteit en betrouwbaarheid vormen de basis van het politiewerk. Wanneer blijkt dat een medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim, kan dat leiden tot disciplinaire maatregelen. In deze zaak heeft de eenheidsleiding besloten tot onvoorwaardelijk strafontslag.

