HIT legt beslag op kilo’s drugs, wapens en contant geld in Groningen

Op woensdag 7 oktober heeft het Interventieteam HIT een 44-jarige verdachte uit Groningen aangehouden op verdenking van het bezit van softdrugs en harddrugs en wapenbezit.

Naar aanleiding van informatie is op woensdag 7 oktober een woning in de binnenstad van Groningen doorzocht. Tijdens de doorzoeking werden er meerdere kilo’s softdrugs en harddrugs, een grote hoeveelheid contant geld en meerdere wapens aangetroffen.

Verdachte aangehouden

Alle middelen zijn inbeslaggenomen. Een 44-jarige verdachte uit Groningen is aangehouden. Hij is voorgeleid bij de rechter-commissaris en is daarna in bewaring is gesteld. Het onderzoek gaat verder.