Onderzeeboot Walrus na 30 jaar trouwe dienst gesloopt

Onderzeeboot De Walrus is onderweg naar de sloper. Vanuit Den Helder begeleiden sleepboten een drijvend ponton waarop de onderzeeboot ligt. Deze komt volgens de huidige planning deze week aan in Amsterdam. 'Hier wordt de onderzeeboot na meer dan 30 jaar trouwe dienst gedemonteerd, verschroot en gerecycled. Een deel wordt omgesmolten', zo meldt het ministerie van Defensie maandag.

'Bruikbare installaties en onderdelen verwijderd'

'De Walrus is zo’n 3 jaar geleden officieel uit dienst gesteld, maar lag daarvoor al op het droge. Het vaartuig mocht sindsdien niet meer Zr.Ms. voor de naam zetten. Verder zijn alle bruikbare installaties en onderdelen verwijderd om de andere onderzeeboten operationeel te houden', aldus het ministerie.

In dienst

De marine heeft de Walrus van de gelijknamige klasse volledig ‘opgebruikt’. De boot kwam in 1992 bij de zeemacht in dienst. De destijds in Rotterdam gebouwde vaartuigen konden veel voorraden en brandstof meenemen en daardoor lang en ver van huis opereren.

Vervanging

De Franse werf Naval Group bouwt de nieuwe onderzeeboten ter vervanging van de Walrusklasse. Deze nieuwe Orka-klasse krijgt de nieuwste systemen en technieken. De eerste wordt naar verwachting in 2033 geleverd, de laatste in 2037.