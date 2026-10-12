Ahold Delhaize kampt met veiligheidsprobleem binnen haar digitale netwerk, winkelbevoorrading getroffen

Al sinds zondagmiddag 11 oktober hebben winkels van Ahold Delhaize zoals Albert Heijn, Etos en Gall & Gall problemen met haar digitale netwerk. De winkelbevoorrading via de distributiecentra is daardoor getroffen en lege schappen in de winkels zijn het gevolg.

'Beveiligingsprobleem'

Ahold Delhaize spreekt in een persbericht over een beveiligingsprobleem binnen haar netwerk. 'Onze teams nemen maatregelen om het probleem te beoordelen en op te lossen', zo meldt Ahold Delhaize maandag.

Sommige systemen offline gehaald

'Dit houdt onder andere in dat sommige systemen offline worden gehaald om ze te beschermen. Op dit moment zijn onze winkels geopend en staan we klaar om klanten te bedienen', meldt Ahold Delhaize.

'Beschermen is onze hoogste prioriteit'

'Het beschermen van onze infrastructuur in het belang van onze klanten, medewerkers en partners is onze hoogste prioriteit. We verontschuldigen ons voor het eventuele ongemak dat dit probleem voor klanten en partners heeft veroorzaakt', aldus het winkelconcern.