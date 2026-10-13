Bijna helft ouderen gebruikt AI, maar nepcontent baart zorgen

Ouderen gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie (AI). 48% van de ouderen gebruikt inmiddels tools als ChatGPT, Copilot en Gemini. Tegelijkertijd vinden steeds meer senioren het lastig om te herkennen of online informatie echt of nep is. Ook groeit de behoefte aan betrouwbare informatie en praktische ondersteuning. Dat blijkt uit onderzoek van SeniorWeb.

Benieuwd naar de toekomst

Ondanks de zorgen zijn veel respondenten nieuwsgierig naar de ontwikkelingen van AI in de toekomst. Twee derde (67%) wil weten wat de technologie ons gaat brengen en 30 procent verwacht dat AI het dagelijks leven makkelijker maakt. Een deel van de respondenten gebruikt AI nu al om sneller informatie te vinden, tijd te besparen en praktische vragen te beantwoorden.

Het optimisme gaat gepaard met voorzichtigheid. Een zeer grote meerderheid heeft voorkeur voor contact met een mens in plaats van een chatbot bij persoonlijke, medische en privacy gerelateerde vragen. Maar liefst 62% van de ondervraagden maakt zich zorgen over de ontwikkelingen rond het gebruik van AI. 55% denkt dat we door AI steeds minder contact zullen hebben met elkaar. Uit de antwoorden blijkt dat senioren graag een bekende bron, zoals SeniorWeb, bij informatie ziet staan.

Echt of nep?

De grootste zorg betreft de vraag wat nog echt is en wat niet. Waar in 2024 nog 75 procent zich zorgen maakte over het herkennen van AI-gegenereerde content, is dat inmiddels gestegen naar 80 procent. ‘Die ontwikkeling is heel begrijpelijk’, zegt René Kuster, directeur-bestuurder van SeniorWeb. ‘AI-assistenten worden steeds slimmer. En ook criminelen gebruiken ze. Daarom worden nepmails en andere manieren van oplichting steeds realistischer. Het wordt dan ook lastiger om te herkennen wat echt is en wat door AI is gemaakt. Dat vraagt om een kritische blik en goed ontwikkelde digitale vaardigheden.’

Niet bang maken, maar wegwijs maken

64% van de respondenten weet niet goed hoe je veilig met AI omgaat. De respondenten schrijven dat zij het als taak van SeniorWeb zien om mensen hierbij te ondersteunen. Daarbij ligt de nadruk niet op angst voor technologie, maar op het verantwoordelijk en slim gebruiken ervan. Wij bieden om die reden verschillende artikelen op onze website, hebben een online cursus ontwikkeld en organiseerden kortgeleden een webinar. De belangstelling voor het onderwerp is groot. Maar liefst 21.224 mensen meldden zich aan voor het webinar over AI.

‘Kunstmatige intelligentie biedt veel kansen. Daarom vinden wij het belangrijk dat mensen leren hoe ze AI veilig en praktisch kunnen gebruiken in het dagelijks leven. En hoe ze bijvoorbeeld de antwoorden van AI-assistenten kritisch kunnen beoordelen,’ aldus René Kuster. ‘Uit het onderzoek blijkt dat mensen alert zijn op de betrouwbaarheid van online informatie en regelmatig aanvullende bronnen raadplegen. Dat bewijst dus dat investeren in digitale vaardigheden en voorlichting zin heeft!’

Grote belangstelling om meer te leren

In het onderzoek is ook gevraagd wat de respondenten graag nog willen leren over AI. Ouderen noemen vooral het veilig gebruiken van AI, privacy, het herkennen van AI-gegenereerde beelden en teksten, de betrouwbaarheid van AI-antwoorden en praktische toepassingen in het dagelijks leven.

Op www.seniorweb.nl/ai vinden lezers uitleg, video’s en tips over het veilig en slim gebruiken van kunstmatige intelligentie. En vrijwilligers van SeniorWeb staan elke dag klaar om vragen te beantwoorden. Niet alleen over AI, maar ook over allerlei andere digitale onderwerpen.

SeniorWeb verwacht dat de behoefte aan betrouwbare informatie over AI de komende jaren alleen maar zal toenemen. Daarom helpt de vereniging senioren niet alleen om kritisch te blijven, maar ook om met vertrouwen gebruik te maken van de mogelijkheden die kunstmatige intelligentie biedt.