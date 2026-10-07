Veiligheidsdiensten AIVD en MIVD verwachten meer Chinese cyberaanvallen

Het aantal Chinese cyberaanvallen via kwetsbare edge devices zal de komende jaren flink toenemen. Chinese hackers richten hun pijlen steeds vaker op apparaten die organisaties gebruiken om met het internet te verbinden, de zogenaamde edge devices. Dat verwachten de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). 'Vandaag brengen de diensten een cyberadvies uit om organisaties te helpen zich beter tegen deze dreiging te beschermen', zo meldt het ministerie van Defensie woensdag.

'Netwerk via zwakke plekken binnendringen'

Met slimme technieken dringen hackers via zwakke plekken in edge devices een netwerk binnen. Uit inlichtingen van de diensten blijkt dat Chinese hackers over diepgaande kennis beschikken over deze apparaten. Ze bestuderen westerse hard- en software tot in detail en hebben soms zelfs de geheime broncode in handen. Hierdoor kunnen ze intensief diepgaand onderzoek doen naar zwakke plekken in deze hard- en software, zonder dat de fabrikant hiervan weet. Daarbij helpt AI (Artificial Intelligence) de hackers om gevonden kwetsbaarheden sneller te vinden en uit te buiten.

Een bekende werkwijze

De MIVD waarschuwde in zijn laatste jaarverslag al voor de toename van Chinese hackaanvallen. Het gaat hierbij specifiek om hacks via edge devices aan de ‘rand’ van het netwerk, die direct met het internet verbonden zijn, zoals firewalls, VPN-gateways en portals. Hoewel verschillende groepen hackers dit soort apparaten aanvallen, is dit een kenmerkende werkwijze van Chinese hackers. Zij hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk via kwetsbare edge devices netwerken van verschillende slachtoffers getroffen, waaronder Nederlandse organisaties.

Vergroten van de weerbaarheid

Hoewel organisaties aanvallen op hun netwerk niet altijd volledig kunnen voorkomen, kan de slagingskans van een aanval wel aanzienlijk worden verkleind. In het advies(externe link, opent in een nieuw venster of tabblad) staan verschillende tips, zoals het zo snel mogelijk installeren van de nieuwste beveiligingsupdates en het instellen van meerdere beveiligingslagen, bijvoorbeeld via tweestapsverificatie.

Over het cyberadvies

Met dit cyberadvies helpen de MIVD en AIVD organisaties om hun digitale veiligheid te verbeteren. Op basis van kennis en inlichtingen geven de MIVD en AIVD concreet advies over welke maatregelen nodig zijn om digitale aanvallen (bijvoorbeeld door andere landen) te voorkomen. Dit doen zij in nauwe samenwerking met het NCSC. De adviezen zijn te vinden op de websites van de AIVD, Defensie en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).