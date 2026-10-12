Reuksmaakstoornis.nl zet veiligheid centraal tijdens Vriendendag

Wat als je rook, brandlucht of gas niet kunt ruiken? Voor mensen met anosmie - het volledig ontbreken van de reuk - kan dat tot onveilige situaties leiden. Daarom staat tijdens de jaarlijkse Vriendendag van patiëntenvereniging Reuksmaakstoornis.nl op zaterdag 24 oktober in Kamerik het thema ‘Veiligheid en anosmie’ centraal.

De Vriendendag is de jaarlijkse ledendag van Reuksmaakstoornis.nl. In de ochtend zijn er lezingen over veiligheid en onderzoek naar anosmie. In de middag volgen drie workshops rond reuk, smaak en de dagelijkse ervaring van mensen met een reuk- of smaakstoornis. Daarnaast is er gedurende de dag ruimte voor ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen.

Ochtend: veiligheid en onderzoek

Nico den Dunnen, operationeel manager bedrijfsbrandweer bij WA Security Service, en Jan Budding, betrokken bij Brandveilig Leven van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en gemeente Drimmelen, gaan in op brandveiligheid en situaties waarin normaal gesproken je neus je waarschuwt.

Ook Garmt Dijksterhuis van Maastricht University spreekt tijdens het ochtendprogramma. Hij vertelt over onderzoek naar anosmie, verwerking en persoonlijkheid. Daarbij komt onder meer aan bod waarom de impact van reukverlies per persoon verschilt en welke rol persoonlijkheid en levenshouding daarin kunnen spelen.

Middag: drie workshops

In de middag gaan de deelnemers zelf aan de slag. Onder begeleiding van Mark Holst van Hotelschool The Hague gebruiken zij LEGO® SERIOUS PLAY® om ervaringen met een reuk- of smaakstoornis zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Daarnaast zijn er twee andere workshops rond reuk en smaak: de Break-in Box en een pubquiz. In beide workshops gaan deelnemers op een interactieve manier aan de slag met onderwerpen die te maken hebben met ruiken, proeven en leven met een reuk- of smaakstoornis.

Voor leden en introducés

De Vriendendag vindt plaats op zaterdag 24 oktober 2026 bij Boerderij De Boerinn, Mijzijde 6 in Kamerik, nabij Woerden. De bijeenkomst is bedoeld voor leden van Reuksmaakstoornis.nl en hun introducés.

Mensen met een reuk- en/of smaakstoornis die willen deelnemen, kunnen lid worden van de vereniging. Het lidmaatschap kost € 30 per jaar. Meer informatie is te vinden op www.reuksmaakstoornis.nl.

Reuksmaakstoornis.nl zet zich in voor mensen met een reuk- en/of smaakstoornis. De vereniging biedt informatie, brengt lotgenoten met elkaar in contact en vraagt aandacht voor de gevolgen van reuk- en smaakstoornissen in het dagelijks leven.