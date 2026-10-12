Export groeit met bijna 5 procent in augustus

Het volume van de goederenexport was in augustus 4,9 procent groter dan in augustus 2025. Dit meldt het CBS maandag op basis van voorlopige cijfers.

Vooral meer machines en apparaten uitgevoerd

'Bedrijven hebben vooral meer machines en transportmiddelen uitgevoerd. In juli groeide de export met 2,3 procent. Het volume van de goederenimport was in augustus 2,0 procent groter jaar op jaar. Er zijn vooral meer machines en elektrotechnische apparaten ingevoerd dan een jaar eerder', aldus het CBS.

Omstandigheden voor export in oktober gunstiger dan in augustus

In oktober waren de omstandigheden voor de export gunstiger dan in augustus. Dat komt vooral doordat het producentenvertrouwen in Duitsland en de eurozone minder negatief was.