Maike Meijer ontvangt Gouden Film voor Wen Er Maar Aan

De komedie Wen Er Maar Aan onder regie van Albert Jan van Rees heeft meer dan 100.000 bioscoopbezoekers getrokken. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Maike Meijer waarin ze op humoristische wijze verhaalt over de overgang. Meijer speelt zelf de hoofdrol in de film. In Kinepolis Hoofddorp werd Maike Meijer door mede-acteur Bianca Krijgsman verrast met de Gouden Film tijdens een nagesprek met bioscoopbezoekers. De Gouden Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival en wordt ondersteund door het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds. Het is de tiende Gouden Film die dit jaar is uitgereikt aan een Nederlandse film.

Over de film

Beng! Actrice M. krijgt het zonder omwegen te horen: ‘Je zit in de overgang'. Seks met man Koos is zo droog als beschuit, puberzoon Ole wil zo snel mogelijk het huis uit en tot overmaat van ramp verliest ze haar vaste rol in een grote politieserie. Lijf en carrière lijken haar op alle fronten te laten vallen. M. besluit het roer om te gooien en zichzelf opnieuw uit te vinden, om aan zichzelf en de wereld te bewijzen dat er nog toekomst in haar zit.

Over de productie

Wen Er Maar Aan werd geregisseerd door Albert Jan van Rees (Doris). Maike Meijer schreef het scenario dat gebaseerd is op haar boek. Kepler Film produceerde de komedie die tot stand is gekomen met een bijdrage van het het Nederlands Filmfonds, Netherlands Film Production Incentive, Abraham Tuschinski Fonds en het Slovenian Film Centre. De hoofdrollen zijn gespeeld door Maike Meijer, Bas Hoeflaak, Matti Stooker, Bianca Krijgsman, Hadewych Minis, Beppie Melissen en Wim Opbrouck. Dutch FilmWorks heeft Wen Er Maar Aan vanaf 8 oktober uitgebracht in 145 bioscopen.