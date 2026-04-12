Energiemonitor ACM: jaarcontract in april 2026 bijna 400,- euro per jaar hoger

Een gemiddeld huishouden betaalt bij het afsluiten van een jaarcontract in april 2026 bijna €400 per jaar meer dan de maand daarvoor. Dit meldt de ACM.

Type contract

'Of en wanneer huishoudens de stijgende prijzen merken in hun portemonnee hangt af van het type contract, de eventuele resterende looptijd van het contract en de internationale ontwikkelingen die de hoge prijzen veroorzaken', aldus de ACM.

Onzekerheid en ongerustheid

Stijgende energieprijzen zorgen voor veel onzekerheid en ongerustheid. Daarom is het goed dat het kabinet kijkt naar gerichte maatregelen om te voorkomen dat kwetsbare huishoudens dieper onder de armoedegrens zakken.

Aardgasprijs

De prijs van aardgas op de groothandelsmarkt (TTF) is de afgelopen maand gestegen van rond de €30/MWh voor de oorlog naar een piek van €74/MWh op 19 maart, naar €44/MWh op 8 april 2026 De geopolitieke situatie maakt de prijzen zeer onstabiel.

Staakt-het-vuren Midden Oosten

Sinds de aankondiging van het staakt-het-vuren in het Midden-Oosten zijn de gasprijzen op de groothandelsmarkt gedaald, al ligt de prijs nog ruim boven de vooroorlogse situatie. De prijzen die huishoudens moeten betalen volgen de ontwikkelingen op de groothandelsmarkt.

400,- euro per jaar meer bij vast contract

Uit de Energiemonitor van de ACM blijkt dat het tarief voor aardgas met een vast contract voor 1 jaar de afgelopen maand met 27% gestegen is naar €1,57 per m3. De maximale gasprijs van het prijsplafond in 2023 was €1,45 per m3 (dit is gecorrigeerd voor inflatie nu ca. €1,59). Een gemiddeld huishouden met een verbruik van 800m3 gas en 2550 kWh elektriciteit betaalt bij het afsluiten van een jaarcontract in april bijna €400 per jaar meer dan de maand daarvoor.

Variabele contracten

De prijzen voor variabele contracten zijn de afgelopen maand nog ongeveer gelijk gebleven. Dit komt doordat prijsstijgingen langzamer doorwerken naar variabele contracten en leveranciers prijswijzigingen van lopende variabele contracten minimaal 30 dagen van te voren aan moeten kondigen. De ACM verwacht dat de tarieven van variabele contracten die tussentijds gewijzigd mogen worden de komende maand daarom wel zullen stijgen.

Stijgende prijzen merken in portemonnee

Van alle huishouden in Nederland heeft 33% een contract met een initiële looptijd van langer dan 1 jaar, 21% heeft een vast contract met een initiële looptijd van 1 jaar, 39% heeft een variabel contract en 7% heeft een dynamisch contract. Of en wanneer huishoudens de stijgende prijzen merken in hun portemonnee hangt af van het type contract, de eventuele resterende looptijd van het contract en de internationale ontwikkelingen die de hoge prijzen veroorzaken.