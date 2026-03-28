Mariniers oefenen complexe acties in North Carolina

Het Korps Mariniers heeft in de VS deelgenomen aan Caribbean Urban Warrior. 'Deze oefening was gericht op optreden in verstedelijkt gebied en op amfibische operaties. Ook werd veelvuldig getraind met drones. De 180 zeesoldaten waren grotendeels afkomstig van de marinierseenheden gestationeerd op Curaçao, Aruba en Sint Maarten', zo meldt het ministerie van Defensie.

Camp Lejeune in North Carolina

De oefening vond plaats op Camp Lejeune in North Carolina. Deze mariniersbasis voorziet in uitgebreide mogelijkheden voor het gevecht in oorden, waaronder groots opgezette schiethuizen om te vuren met scherp en echt uitziende oefendorpen. Ook werd er gebruik gemaakt van realistische scenario’s met acteurs, geluidseffecten en gesimuleerde dreigingen.

Force Design

Op Camp Lejeune werkten de Nederlandse mariniers volgens het nieuwe force design. Deze manier van optreden voorziet in kleine, gespecialiseerde eenheden, die snel en flexibel kunnen optreden. “Deze verbanden moeten in staat zijn om een groot tactisch effect te bereiken”, voegt exchange officer kapitein der mariniers Tom toe.

Intensieve samenwerking met Amerikaanse eenheden

Er werd intensief samengewerkt met Amerikaanse eenheden, waaronder het 2nd Reconnaissance Battalion, die de oefening verzorgde. Verder was er ondersteuning vanuit de lucht met onder meer transport- en gevechtshelikopters. Hierbij speelde de coördinatie tussen grondtroepen en vliegers een belangrijke rol.

Realistisch inkijkje

En er werd veelvuldig gebruik gemaakt van drones. Die varieerden van verkenningsmiddelen tot systemen, waarmee aanvallen zijn te simuleren. Nieuw was de inzet van first person view-drones tegen individuen of groepjes personeel. Caribbean Urban Warrior gaf zo een realistisch inkijkje in de hedendaagse dreigingen. “Drones geven ons veel meer inzicht, maar maken het gevecht tegelijk complexer en gevaarlijker,” zegt Tom.

Vierdaagse eind-oefening

De ‘operatie’ duurde 14 dagen en werd afgesloten met een vierdaagse eindoefening. Hierin voerden mariniers enkele aanvallen uit op commandoposten, radarsystemen en luchtverdediging. Aansluitend moesten zij zich daarbij meerdere keren onder vijandelijke dreiging terugtrekken naar veilig gebied.

Volgens Tom verliep de samenwerking met Amerikaanse collega’s goed als vanouds. Mede hierdoor was Caribbean Urban Warrior een geslaagde voorbereiding op het huidige type oorlogvoering, waarin snelheid, technologie en internationale samenwerking centraal staan.