Gestolen Roemeense kunstschatten teruggegeven aan Roemenië

De Helm van Coțofenești en twee van de drie Dacische gouden armbanden zijn teruggegeven aan Roemenië. De uiterst zeldzame Roemeense kunstobjecten werden in de nacht van 24 op 25 januari 2025 gestolen uit het Drents Museum. De kunstobjecten zijn gisteren door tussenkomst van de verdediging van de verdachten overhandigd aan het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland.

Vanaf het moment van de diefstal zijn de politie en het OM in Noord-Nederland een onderzoek gestart, met als doel het teruggeven van de gestolen kunstschatten aan Roemenië én het opsporen en vervolgen van de hoofdverdachten van de diefstal. OM en politie zijn dan ook blij met de terugkeer van deze bijzondere kunstschatten – maar blijven op zoek naar de nog missende Dacische armband.