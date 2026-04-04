NAVO-secretaris-generaal Rutte brengt bezoek aan Trump

Van woensdag 8 tot en met zondag 12 april brengt de NAVO-secretaris-generaal, Mark Rutte, een bezoek aan Washington D.C. Dit meldt de NAVO vandaag.

Donald John Trump

'Op 8 april ontmoet de secretaris-generaal de president van de Verenigde Staten, Donald J. Trump, evenals de minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, en de minister van Oorlog, Pete Hegseth', aldus de NAVO.

Toespraak Rutte Ronald Reagan Presidential Foundation Institute

Op 9 april houdt Rutte een toespraak en neemt hij deel aan een discussie georganiseerd door het Ronald Reagan Presidential Foundation Institute.

Bilderbergbijeenkomst

Van 10 tot en met 12 april woont de secretaris-generaal de Bilderbergbijeenkomst bij.