Man in voorlopige hechtenis op verdenking van poging uitlokking twee liquidaties

Gisteren heeft de rechter-commissaris een 52-jarige man uit Chili in bewaring gesteld op verdenking van poging uitlokking van twee liquidaties. De man is hiervoor afgelopen dinsdag aangehouden.

De man was in 2021 al door de Amsterdamse rechtbank tot elf jaar cel veroordeeld voor het leiden van een criminele organisatie met moord en witwassen als doel. Afgelopen dinsdag veroordeelde het gerechtshof in Amsterdam de man tot dertien jaar cel voor zijn rol bij drugshandel, witwassen en liquidaties.

Chili

De man werd in oktober 2017 in Chili aangehouden en een jaar later uitgeleverd aan Nederland zodat hij hier kon worden vervolgd voor het leidinggeven aan een criminele organisatie. Sindsdien zit hij in Nederland in voorlopige hechtenis. In de periode dat de strafprocessen bij de Amsterdamse rechtbank en het Amsterdamse gerechtshof bezig waren, ontstond bij politie en Openbaar Ministerie (OM) de verdenking dat de man ook betrokken is geweest bij het voorbereiden van twee liquidaties.

Om de man in Nederland ook te kunnen vervolgen voor poging uitlokking van twee liquidaties moest er aanvullend een uitleveringsverzoek aan Chili worden gedaan. Dat aanvullende uitleveringsverzoek werd door de Chileense rechtbank toegestaan, maar tegen die beslissing werd hoger beroep aangetekend. Kort geleden besliste de Hoge Raad van Chili dat de man ook aan Nederland mag worden uitgeleverd voor de vervolging van betrokkenheid bij voorgenomen liquidaties. Daarom kon de man afgelopen dinsdag worden aangehouden.

Doelwitten

De twee beoogde doelwitten waren personen uit het criminele circuit. Sinds 2014 zou de man gepoogd hebben de liquidaties in Amsterdam en Dubai te hebben uitgelokt als onderdeel van een onderwereldvete. Eén van deze twee doelwitten, een 29-jarige man, overleed uiteindelijk later bij een schietincident aan de Amsterdamse Cornelis Springerstraat op 17 januari 2018. Van het andere doelwit is het onbekend waar hij momenteel verblijft.