Haagse politieambtenaar verdachte in Noord-Nederlands Rijksrechercheonderzoek

Een 35-jarige politieambtenaar uit de gemeente Zuidplas is op 30 maart 2026 aangehouden op verdenking van het ongeoorloofd raadplegen van politiesystemen, het delen van politie-informatie met derden, het verduisteren van politiekleding en ambtelijke omkoping.

De verdachte is op 2 april voorgeleid voor de rechter commissaris in Noord-Nederland. Deze heeft besloten de voorlopige hechtenis te schorsen. Dat betekent dat de politieambtenaar het proces in vrijheid mag afwachten. Hij blijft wel verdachte. Naast de politieambtenaar is ook een 45-jarige vrouw uit de gemeente Zuidplas aangehouden. Zij is eveneens op 30 maart 2026 aangehouden. De vrouwelijke verdachte is niet voorgeleid aan de rechter-commissaris maar blijft wel verdachte in het onderzoek.

De Rijksrecherche is het onderzoek gestart na een melding van politie dat in een onderzoek van Noord-Nederland politie-informatie op de telefoon van verdachte was aangetroffen.