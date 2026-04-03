Automobilist bekneld in voertuig door ongeval in Nooitgedacht

Door een nog onbekende oorzaak zijn een auto en een bestelbus donderdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op het kruispunt van de Hoornse Bulten met De Ziel in Nooitgedacht.

Beknelling

Na de botsing schoot de auto door, deze is tot stilstand gekomen in een naastgelegen weiland. De automobilist zat bekneld in het voertuig en werd door de brandweer bevrijd.

Ambulance

Naast de brandweer waren de politie en ambulance met spoed ter plaatse gekomen. Betrokkenen werden door het ambulancepersoneel op verwondingen gecontroleerd.