vrijdag, 3. april 2026 - 17:55 Update: 03-04-2026 17:59
Automobilist bekneld in voertuig door ongeval in Nooitgedacht
Door een nog onbekende oorzaak zijn een auto en een bestelbus donderdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op het kruispunt van de Hoornse Bulten met De Ziel in Nooitgedacht.
Beknelling
Na de botsing schoot de auto door, deze is tot stilstand gekomen in een naastgelegen weiland. De automobilist zat bekneld in het voertuig en werd door de brandweer bevrijd.
Ambulance
Naast de brandweer waren de politie en ambulance met spoed ter plaatse gekomen. Betrokkenen werden door het ambulancepersoneel op verwondingen gecontroleerd.