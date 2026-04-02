Bestuurder mist rotonde bij Gasselternijveen, auto total loss

Woensdagavond rond 23.15 uur ging het mis voor een bestuurder op de N378 bij Gasselternijveen.

Uit de bocht gevlogen

Mogelijk vanwege een te hoge snelheid miste de bestuurder de tweede ronding in de rotonde en vloog eruit. Hierbij nam hij een lantaarnpaal mee en kwam in de berm tot stilstand.

Geen gewonden

De drie inzittenden raakten gelukkig niet gewond. Het verkeer ondervond enige hinder van het incident. De auto raakte total loss en is door een berger geborgen.