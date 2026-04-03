OM eist 20 jaar celstraf en tbs tegen Rotterdamse serieschutter die willekeurige mannen doodde

Het Openbaar Ministerie eist 20 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen een 25-jarige man uit Rotterdam die ervan verdacht wordt in twee weken tijd drie gewelddadige moorden te hebben gepleegd in de Rotterdamse wijk IJsselmonde.

“De gedachte dat er iemand in IJsselmonde rondliep die willekeurig mensen doodschoot, leidde tot grote angst en onrust. De angst was zelfs zo groot dat mensen niet naar buiten durfden te gaan”, aldus de officier van justitie. Naast het vermoorden van drie mannen verdenkt het OM hem ook van wapenbezit en een poging doodslag in juni 2024.

Op 21 december 2024 wordt een groot politieteam opgetuigd, nadat een 63-jarige man wordt neergeschoten op de Reyerdijk. Het onderzoek is nog in volle gang, als precies een week een later, op 28 december 2024, opnieuw een man met meerdere schotwonden wordt aangetroffen. Het gaat om een 58-jarige man. Opnieuw gebeurt dit in IJsselmonde. Op beide plaatsen delict worden door de politie twee hulzen gevonden en DNA-onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) levert al snel een match op. Het DNA komt overeen met een 20-jarige man uit Amsterdam. Hij wordt op 30 december aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de twee schietincidenten. De politie houdt er korte tijd later al rekening mee dat de aangehouden man niet de schutter is. Zijn signalement komt niet overeen met die van de schutter. Een dag later worden er met spoed camerabeelden van de vermoedelijke schutter gedeeld, maar er komen dan nog geen bruikbare tips binnen.

Beloning en aanhouding



De onrust in de wijk is groot, en wordt nog groter, wanneer er op 2 januari een derde slachtoffer valt. Het gaat om een 81-jarige Rotterdammer die ook beschoten wordt en in het ziekenhuis overlijdt. De politie zet alles op alles om de dader op te sporen: een foto van de schutter wordt gedeeld in de media, en het Openbaar Ministerie looft een beloning van 30.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de schutter. Diezelfde dag komt er via het Team Criminele Inlichtingen (TCI) informatie binnen dat de gebruiker van een bepaald Snapchat-account de schutter is geweest van het dodelijke schietincident op 28 december. Na verder onderzoek blijkt dit te kloppen en weet de politie naar wie ze gericht moeten zoeken. Later die avond wordt de verdachte gearresteerd.

Voorbedachte raad



De verdachte heeft bekend de schutter te zijn geweest bij alle drie de schietincidenten. Hij verklaart dat te hebben gedaan in opdracht van stemmen in zijn hoofd. Hij handelde volgens het om met voorbedachte rade. Dat blijkt uit zijn aankoop van een vuurwapen en berichten via Snapchat waarin hij aangeeft bereid te zijn hier 1250 euro voor te betalen “zolang ik er dood mee krijg”. De Amsterdammer die het wapen aan de verdachte verkocht werd eerder al vervolgd en veroordeeld.

Toen de Rotterdammer het wapen in bezit had gekregen heeft hij in nauwelijks twee weken drie oudere mannen met voorbedachte rade om het leven gebracht. Er zijn volgens het OM geen aanwijzingen dat hij handelde in een plotselinge opwelling.

Een belangrijke vraag tijdens de zitting was in hoeverre de verdachte toerekeningsvatbaar was voor zijn handelen. Het OM neemt de conclusie van het PBC over dat verdachte sterk verminderd toerekeningsvatbaar is voor de schietincidenten en het vuurwapenbezit en verminderd toerekeningsvatbaar voor het steekincident in juni 2024. Om die reden is een langdurige celstraf in combinatie met een TBS-maatregel met dwangverpleging de meest passende straf.

Verdriet



De gevolgen van de daden van de verdachte hebben zeer diepe sporen achtergelaten bij de nabestaanden van de drie slachtoffer. De officier van justitie: “Sinds de dood van hun dierbaren zitten de nabestaanden in een achtbaan van emoties. Verdriet, rouw, frustratie, woede. Emoties die elkaar verdringen om voorrang. Zonder enige aanwijsbare aanleiding is hun dierbare door geweld uit het leven gerukt. Het is een troosteloze, harde en onverbiddelijke realiteit. De pijn die de verdachte heeft veroorzaakt, het leed dat hij teweeg heeft gebracht, is zeer groot”, aldus de officieren van justitie.