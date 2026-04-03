Invloed paasvuren op luchtkwaliteit tijdens Pasen beperkt

Het RIVM verwacht dat in grote delen van het land de luchtkwaliteit dit jaar niet of beperkt wordt beïnvloed door de paasvuren. In gebieden waar paasvuren worden ontstoken kan de luchtkwaliteit lokaal korte tijd verslechteren. In het paasweekend waait de wind uit het zuiden of westen. De paasvuren in Duitsland zorgen daardoor niet voor een verslechtering van de luchtkwaliteit in ons land.

Traditioneel gezien worden in Nederland op eerste paasdag in de avond de meeste paasvuren ontstoken. Daarom kan op zondagavond de luchtkwaliteit in de omgeving van paasvuren naar verwachting tijdelijk slecht worden. De hoge concentraties fijnstof in de lucht kunnen gezondheidsklachten geven. We adviseren mensen die gevoelig zijn voor smog daarom om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken.

Luchtwegklachten

Een hoge concentratie fijnstof in de lucht door houtstook kan, samen met andere vervuilende stoffen in de lucht, leiden tot een verminderde longfunctie. Een ziekte als astma kan daardoor erger worden. Ook luchtwegklachten als piepende ademhaling, hoesten en kortademigheid kunnen toenemen. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)), en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last hebben. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door in de periode waarin de paasvuren ontstoken worden, binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast. Mensen met klachten kunnen contact opnemen met de huisarts of de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Check de luchtkwaliteit

Op Luchtmeetnet.nl is de luchtkwaliteit in Nederland te zien. Hierop zijn meetgegevens verzameld van verschillende overheidsinstanties. De website is een initiatief van het RIVM, GGD Amsterdam, DCMR (Milieudienst Rijnmond) Milieudienst Rijnmond, provincie Limburg, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Samen Meten

Ook dit jaar meten mensen in heel Nederland tijdens Pasen zelf de luchtkwaliteit in hun woonomgeving. De resultaten van hun metingen delen ze via het Samen Meten dataportaal. De meetpunten geven door hun aantal en spreiding een goed aanvullend beeld van de luchtkwaliteit boven Nederland.