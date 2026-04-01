Woensdag derde stakingsdag bij Lantor in Veenendaal

Voor de derde keer in korte tijd staken werknemers van Lantor in Veenendaal. Zij leggen opnieuw 24 uur het werk neer in de fabriek.

In de afgelopen weken staakten werknemers van de producent van halffabricaten voor de kabel- en composietbouw al twee keer eerder een hele dag. Zij eisen een goede cao en vooral zekerheid over hun toekomst nu het erop lijkt dat het bedrijf weggaat uit Veenendaal. Daarom zou er een fatsoenlijk sociaal plan moeten komen. Lantor wil daar nog altijd niet aan meewerken.

Een goede cao en een sociaal plan



Kitty van den Hoven, vakbondsbestuurder van de FNV: ‘We hebben sinds eind februari al verschillende keren actie gevoerd maar krijgen bitter weinig reactie vanuit Lantor. Ze hebben ons wel uitgenodigd om weer aan tafel te gaan. Dan moeten we de acties opschorten. Dat doen we alleen als er een goed bod komt voor de cao en een sociaal plan.’

Eigenaar laat zich zelden zien



Tijdens de staking bieden werknemers de directie van Lantor een brief aan waarin zij hun zorgen toelichten en hun eisen nog maar eens duidelijk maken. Het is een unieke kans omdat eigenaar Ben Chaing van het Britse Cathay Investments zich zelden laat zien in de fabriek.

Het gaat om mensen met gezinnen



Van den Hoven: ‘Het gaat hier niet om cijfertjes op papier maar om mensen met gezinnen en hun inkomens. Werknemers die jarenlang hun schouders onder dit bedrijf hebben gezet, verdienen zekerheid en een eerlijke regeling. Als de directie ze dat biedt, zijn wij de eersten die weer aan tafel zitten.’

Veel werknemers richting pensioen



Veel werknemers van Lantor werken al jaren bij het bedrijf en gaan richting hun pensioen. Een sociaal plan is voor hen van groot belang. Van den Hoven: ‘De pensioenopbouw stopt voor hen direct als ze geen baan meer hebben, terwijl die laatste jaren juist zo belangrijk zijn. In een sociaal plan kunnen we dit repareren.’

Het rommelt er al jaren



Lantor heeft zo’n 75 werknemers. Het rommelt er de laatste jaren doorlopend. Zo is er twee jaar geleden dagenlang gestaakt voor een goede loonsverhoging. De werknemers kregen er toen door hun acties 8% bij. Vorig jaar kwam het bijna tot acties voor een goede cao.