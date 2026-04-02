Man (52) aangehouden in onderzoek zwaar mishandelde vrouw afrit A12 Maarsbergen

Afrit A12

Maandagochtend 30 maart rond 06:15 uur werd een 38-jarige vrouw zwaar mishandeld aangetroffen vlakbij afrit Maarsbergen. De politie ontving meldingen dat er rond de afrit van de A12 bij Maarsbergen, tussen de Hof ter Heideweg en de Parellelweg, een gewonde vrouw stond. 'De politie trof de 38-jarige vrouw kort daarna aan. Zij is naar het ziekenhuis overgebracht voor medische zorg. Bij de politie was op dat moment bekend dat de vrouw sinds enkele dagen vermist was', aldus de politie.

Aanhouding

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) van de politie is hierop direct een groot onderzoek gestart. Afgelopen dagen is alles op alles gezet om erachter te komen wat er gebeurd is en wie daarvoor verantwoordelijk waren. Grondig recherchewerk leidde naar een 52-jarige man die op 1 april werd aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de mishandeling van de vrouw. De verdachte zit vast en in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn raadsman. Hij wordt zaterdag 4 april voorgeleid aan de rechter-commissaris.