Geen vervolging voor woningbrand Roermond

Het Openbaar Ministerie Limburg (OM) heeft besloten geen verdere strafvervolging in te stellen inzake een woningbrand in Roermond in september vorig jaar.

Na een grondig politieonderzoek, onder leiding van de officier van justitie, is hiertoe onlangs besloten. Bij de brand kwamen twee personen om het leven.

De brand vond op 2 september 2025 vroeg in de ochtend plaats in een woning aan de Plutolaan. De bewoners, een moeder (51) en haar twee kinderen (14,16), verbleven op dat moment in het pand. Als gevolg van de brand kwamen de vrouw en een van haar twee kinderen te overlijden. De derde bewoner, sprong vanaf de tweede verdieping van de woning uit het raam en overleefde het incident.

Naar aanleiding van de brand heeft de politie zorgvuldig onderzoek gedaan. Ook de overlevende van de brand is daarbij door de politie als getuige gehoord. Het OM heeft op basis van het inmiddels afgeronde onderzoek geconcludeerd dat er geen verdachten in beeld zijn die nog in leven zijn en ziet daarom geen aanleiding over te gaan tot vervolging. Om privacyredenen doet het OM geen verdere mededelingen over de mogelijke toedracht.

De betrokkene en enige overlevende van de brand is over het besluit geïnformeerd.