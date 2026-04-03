Nederland passeert Duitsland als grootste exporteur cacaoproducten

Nederland is in 2025 wereldwijd Duitsland gepasseerd als grootste exporteur van cacaoproducten, zoals chocolade, cacaomassa, cacaoboter en cacaopoeder. Verder is Nederland ook de grootste importeur van cacaobonen en de grootste handelaar in cacaobonen en -producten wereldwijd. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Nederland exporteerde in 2025 voor 12,4 miljard euro cacaoproducten, meer dan de tweede exporteur Duitsland (11,4 miljard euro). Tussen 2010 en 2025 is Duitsland elk jaar de grootste exporteur van cacaoproducten geweest. Daarvoor was dat Nederland.

Van de cacaoproducten exporteert Duitsland vooral chocolade (ongeveer twee derde) terwijl de Nederlandse export voor ongeveer een kwart uit chocolade en bestaat en voor drie kwart uit halffabricaten.