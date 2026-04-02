CBS: Cao-lonen in eerste kwartaal 4,5 procent hoger dan jaar geleden

In het eerste kwartaal van 2026 zijn de cao-lonen 4,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. 'Sinds de hoge cao-loonstijging in het derde kwartaal van 2024 (6,8 procent) neemt de cao-loonontwikkeling af. Gecorrigeerd voor inflatie zijn de lonen in het eerste kwartaal 2,0 procent hoger', zo meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Sterkste stijging bij particuliere bedrijven

In de sector particuliere bedrijven stijgen de cao-lonen het meest, met 4,9 procent. Ook een jaar eerder stegen de lonen daar het sterkst. In de sector overheid stijgen de lonen, net als vorig jaar, het minst: 3,4 procent. Bij de gesubsidieerde instellingen is de stijging 4,1 procent.

Sterkste loonstijging in verhuur en handel van onroerend goed

In de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed (woningcorporaties) stijgen de cao-lonen in het eerste kwartaal het meest: met 8,1 procent. In het eerste kwartaal van 2025 bleven de lonen nog gelijk in deze bedrijfstak. Ook de bouwnijverheid hoort met 7,2 procent tot de grootste stijgers in het eerste kwartaal van 2026.

De bedrijfstak waterbedrijven en afvalbeheer heeft de laagste loonstijging: 1,7 procent. Met een loonstijging van 3,0 procent hoort ook het openbaar bestuur tot de bedrijfstakken met de laagste loonontwikkeling.

Ontwikkeling contractuele loonkosten vrijwel gelijk aan cao-lonen

De contractuele loonkosten –de cao-lonen plus werkgeverspremies (pensioen en verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en zorg)– stijgen in het eerste kwartaal van 2026 met 4,4 procent. Dit is vrijwel gelijk aan de ontwikkeling van de cao-lonen. In 2026 is de werkgeversheffing voor de zorgverzekeringswet (Zvw) gedaald. De premie WHK (Werkhervattingskas) is toegenomen. Deze bestaat uit de gemiddelde WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)- en ziektewetpremie.

Reële loonstijging 2,0 procent

De reële cao-loonontwikkeling, waarbij het cao-loon wordt gecorrigeerd voor inflatie, ligt in het eerste kwartaal van 2026 op 2,0 procent. De reële loonontwikkeling is al tien kwartalen achterelkaar positief.