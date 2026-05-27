Nederland overweegt mijnenjager naar Straat van Hormuz te sturen

Zr.Ms. Willemstad krijgt mogelijk op een later moment een rol bij het waarborgen van vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. Ministers Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Defensie en Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken laten dit de Tweede Kamer per brief weten. De bewindspersonen benadrukken daarbij dat het kabinet nog geen besluit heeft genomen over een eventuele inzet van de mijnenjager.

Straat van Hormuz

Nederland is nauw betrokken bij de militaire planning van een eventuele inzet in de Straat van Hormuz. Dit loopt via een internationale coalitie van ongeveer 40 landen, onder leiding van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Om tijdige inzet mogelijk te maken is Defensie parallel aan de planning gestart met operationele voorbereidingen.

Mijnenjager

In dat kader sluit Zr.Ms. Willemstad van de Koninklijke Marine begin juni aan bij een NAVO-vlootverband in de Middellandse Zee. Het permanente vlootverband Standing NATO Mine Countermeasures Group 2 (SNMCMG 2) richt zich op mijnenbestrijding rondom de Middellandse Zee. Van daaruit kan het schip, als het kabinet daartoe zou besluiten, snel richting de Straat van Hormuz. Het schip vertrekt later deze week vanuit de haven van het Belgische Zeebrugge.

Voorbereidingen getroffen

Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen om een gecombineerd search-, duik- en explosieven opruimingsteam snel in te kunnen zetten, eventueel samen met een Nederlands ondersteuningsschip. Tevens wordt er uitgezocht of Nederland stafcapaciteit kan leveren aan de missie.