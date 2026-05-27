Rode Kruis: zonder ingrijpen ook vrouwen en kinderen in Ter Apel zonder opvangplek

Het Rode Kruis luidt opnieuw de noodklok over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie roept de overheid op om onmiddellijk in actie te komen. Voor dinsdagavond was er nog geen slaapplek voor meer dan 100 mensen, omdat de tijdelijke nachtopvanglocatie in Groningen weer sluit. 'Als het zo doorgaat, staan er straks ook vrouwen en kinderen op het voorterrein in Ter Apel', zo laat het Rode Kruis weten.

'Heel zorgwekkend'

Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis: "Dit is heel zorgwekkend. Het is een taak van de overheid om mensen een plek te bieden, maar vandaag staan mensen opnieuw uitzichtloos te wachten in het gras. De afgelopen week, en vooral afgelopen weekend, belde zelfs het Rode Kruis gemeenten om opvangplekken te organiseren. Het is onbegrijpelijk dat het zo gaat.”

Overheid in actie

Het Rode Kruis vraagt de gemeenten in de noordelijke provincies opnieuw een stap naar voren te doen en noodnachtopvang te organiseren, zodat mensen in ieder geval een slaapplek hebben. Die acute nachtopvang is dichtbij Ter Apel nodig, zodat mensen niet uren heen en weer worden gereden. Daarnaast vraagt de hulporganisatie gemeenten in de rest van Nederland om opvanglocaties te openen waar mensen minimaal drie maanden kunnen verblijven, voor meer rust.

'Mentale en fysieke uitputtingsslag'

Goossens: "Deze situatie is een mentale en fysieke uitputtingsslag voor mensen. Overdag staan zij urenlang op het gras in de zon, en ’s avonds slapen zij op een veldbed in een sporthal of congreslocatie. En 's ochtends gaan ze weer naar het grasveld. Mensen hebben rust nodig. Het kan niet zo zijn dat alleen gemeenten in het noorden steeds naar voren stappen. Dit is een verantwoordelijkheid van heel Nederland."

Zorgen over vrouwen en kinderen

Omdat er dagelijks mensen aankomen in Ter Apel, hebben steeds meer mensen een slaapplek nodig. Gisteren sliepen nog zo'n 140 mensen in Groningen, maar die mogelijkheid vervalt nu. Het Rode Kruis vreest dat de situatie verder zal verslechteren als er niet snel extra opvangcapaciteit beschikbaar komt.

Straks ook vrouwen en kinderen op een veldbed

Goossens: "Op dit moment slapen enkel alleengaande meerderjarige mannen in de nachtopvang. Maar we vrezen dat, als deze situatie voortduurt, straks ook vrouwen en kinderen op een veldbed terechtkomen. Dat kunnen we als land toch niet laten gebeuren? Het Rode Kruis werkt nu al 24/7 met een crisisteam om noodhulp te verlenen en nachtopvanglocaties op te zetten. Wij staan ook bij andere locaties klaar om te helpen met de inrichting van locaties en de inzet van hulpverleners. De kennis is er. De locaties zijn er ook. Nu nog de wil om dit op te lossen."