Ongeval in Drentse Vries

Op de Groningenstraat in het Drentse Vries zijn vanmiddag een auto en een scooter met elkaar in aanraking gekomen. De scooterrijder is daar gewond bij geraakt hij liep een behoorlijke wond aan zijn been op.

Oprit

Het is niet bekend of de onfortuinlijke bestuurder van de scooter is over gebracht naar het ziekenhuis. Het busje kwam uit een oprit en de scooter reed op het fietspad de politie heeft het ongeval in kaart gebracht .