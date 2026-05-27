woensdag, 27. mei 2026 - 17:12 Update: 27-05-2026 17:32
Ongeval in Drentse Vries
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Vries
Op de Groningenstraat in het Drentse Vries zijn vanmiddag een auto en een scooter met elkaar in aanraking gekomen. De scooterrijder is daar gewond bij geraakt hij liep een behoorlijke wond aan zijn been op.
Oprit
Het is niet bekend of de onfortuinlijke bestuurder van de scooter is over gebracht naar het ziekenhuis. Het busje kwam uit een oprit en de scooter reed op het fietspad de politie heeft het ongeval in kaart gebracht .