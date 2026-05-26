Bosbrand Gasselte blijkt te gaan om BBQ

Dinsdagmiddag rond 17.15 uur werden de brandweerkorpsen van Gieten, Gasselternijveen, Annen en Borger opgeroepen voor een melding van een bosbrand aan de Rendierenweg in Gasselte. Dit is een weg die achter het Gasselterveld langs loopt nabij de duikplaats.

Zwarte rook bij bosrand

Zonaanbidders zagen opeens zwarte rook uit de bosrand opstijgen, zij vertrouwden het niet en belden de brandweer. Met de brandweervoertuigen kon de brandweer niet dichterbij komen waarop de brandweerlieden te voet verder gingen.

Brandgevaar

Aangekomen bij de mogelijk brandhaard bleek het (nog) niet te gaan om een bosbrand maar waren er mensen met deze droogte aan het barbecueën. De brandweer liet weten dat met deze droogte aan de bosrand barbecueën vanwege het grote brandgevaar niet is toegestaan.